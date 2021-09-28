محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبى بالمحافظة أوائل الجمهورية، وذلك لفوزهم وحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، شهدت الصالة المغطاة بطولة الجمهورية للمصارعة "واعدين" المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى التى بدأت يوم 26 سبتمبر، واختتمت اليوم 28 سبتمبر باستاد القاهرة بمشاركة "الواعدين" أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من كل محافظات الجمهورية، موضحا مازال أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ يحققون نتائج تفوق الخيال، ونحن اليوم نرصد فوز أبطال مركز واعدين مصارعة بيلا ببطولة الجمهورية واعدين فقد حصد اللاعب "احمد عبد الباري بكرى الميدالية الذهبية وزن ٤٨ كجم" ، كما حصد اللاعب "عمر محمد حسين الميدالية الفضية وزن ٤٥ كجم ".

كما أشاد الدكتور عزت محروس، بالمستوى الفنى المتميز لابطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة مقدما التهنئة لكل فريق عمل المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، كما قدم التهنئة لأبطال المشروع القومي مصارعة مركز الواعدين ببيلا الذين يضيفون إنجاز جديد يضاف للمشروع القومي بالمحافظة متمنيا التوفيق للبطل رضا هاني في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان والذى تم تكريمه من وزير الشباب ضمن المميزين من لاعبي المشروع القومي على مستوى الجمهورية، جاء ذلك باشراف الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع و فريق عمل مركز واعدين مصارعة بيلا و مدرب المركز كابتن حسن ابو غنام.