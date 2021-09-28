محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة اشهر للعام الدراسى 2021/2022، وذلك للوصول إلى الكثافة المقرره ، وذلك بما يتيحه له القانون رقم (139) لعام1981 والمعدل بقانون ( 233) لعام 1988 ، والذى يقر بالتعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم على أن يقوم السادة المحافظون كل فى دائرة اختصاصة بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ هذا الإلتزام ، ويجوز فى حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص ستة أشهر عن سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقررة للفصل، وذلك حرصا منه على مستقبل أبناءة الطلاب وللصالح العام.

وسيتم فتح باب التقديم بديوان الإدارات التعليمية للجنة المشكلة لتوزيع التلاميذ علي الاماكن الشاغرة علمًا بإن المستفيدين من ميزة القبول صغار سن لايجوز لهم التحويل من المدرسة المقبول بها إلا بعد اتمام المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي.

كما قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموافقة على فتح فصل إعدادى مهنى بمدرسة الصم وضعاف السمع الملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة نويبع التعليمية، وذلك حرصا منه على مستقبل أبناءة الطلاب وللصالح العام.