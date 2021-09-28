محافظ بورسعيد ينسق لإزالة التعديات على المصارف المائية والموارد الزراعية

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال 6 أشهر، وذلك لمنع إهدار الموارد المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة، وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية خلال افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد أمس.

وناقش محافظ بورسعيد مع مدير الأمن التنسيقات الخاصة بسرعة الانتهاء من كافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بجهود اللواء حسنى عبد العزيز مدير الأمن وأفراد الشرطة بمحافظة بورسعيد ، نظرا لجهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية والتى شهدت العديد من الفعاليات الهامة بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسها منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث وافتتاح عدد من المشروعات القومية الهامة، وكذلك جهود مديرية أمن بورسعيد فى معاونة الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة ، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد تعمل يدآ واحدة لحماية المواطنين و دعم مشروعات الدولة المصرية.