محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر كعزل لمرضى كورونا

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر ببورسعيد كمستشفى عزل لمرضى كورونا، وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها لأعلى مستوى، تماشيا مع الطفرة الطبية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد للاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى تجريبيا كمستشفى عزل، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتورة ريهام الزيات مدير مستشفى الصدر.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المستشفى تضم 20 سرير عناية مركزة، 15 سرير قسم داخلى، 6 أسرة للطوارئ ، مؤكدا أن القطاع الطبى ببورسعيد شهد تطورآ غير مسبوق فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ساهمت فى إحداث طفرة نوعية فى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين فى القطاع الطبى، وجهودهم المتواصلة لرعاية المرضى، خاصة خلال جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن مستشفى الصدر شهدت أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقدم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية، وتنضم للمؤسسات الطبية المطورة بالمحافظة.



الأسرة الجديدة



المحافظ والطاقم الطبي



المحافظ ووكيل وزارة الصحة ومديرة المستشفى



المحافظ ووكيل وزارة الصحة



المحافظ يتحدث لمديرة المستشفى