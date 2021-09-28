محافظ المنيا يستقبل السفير الكندى لبحث تعزيز التعاون وتنمية الشراكة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، لويس دوما سفير دولة كندا فى القاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة.

ضم وفد السفارة كل من كيريل إيوردانوف مستشار السفارة، وإيمان عمران قائد فريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ومن فريق مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP "الممول من الحكومة الكندية كل من بول ديجياكومو مدير المشروع فى كندا، وعزة قنديل مدير المشروع فى القاهرة، والدكتور مصطفى سعد مدير المحافظات وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا.

حضر اللقاء، اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وهيام مصطفى مدير التعاون الدولى بالمحافظة.

وشهد محافظ المنيا والسفير الكندى توقيع مذكرتى تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP "الممول من الحكومة الكندية.

وأكد السفير الكندى أن مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP " يعمل على تعزيز فرص العمل وريادة الاعمال للمرأة وتعزيز ملكيتها الاقتصادية وتمكينها اقتصاديا فى مجال التصنيع الزراعى وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعى مع تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية لكى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل العوائق التى تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وأضاف السفير الكندى أن كندا ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا وخاصة الطبيعة الخلابة والمشاهد المبهرة للطبيعة وخاصة على كورنيش النيل وكذلك منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط.

وأشاد محافظ المنيا بأهداف البرنامج، معربا عن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المحاور الخاصة به، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة فى قطاع التصنيع الزراعي، وفقا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها فى سوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة فى جميع القطاعات، لاسيما وأن محافظة المنيا تعد من المحافظات الزراعية بالدرجة الاولى، وتمثل التنمية الزراعية محورا أساسيا بخطة التنمية الاقتصادية التى تتبناها المحافظة فى الفترة الحالية.

كما استعرض محافظ المنيا مع السفير الكندى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافى المتميز، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

هذا ويعد مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP " أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولى فى 31 مارس 2021، ووافق عليها رئيس الجمهورية فى 25 يوليو 2021، وصدق عليها مجلس النواب المصرى فى 26 يوليو 2021، ومدة تنفيذها 4 سنوات .



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى



محافظ المنيا والسفير الكندى