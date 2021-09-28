محافظ الفيوم يتابع أعمال ترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والمعوقات التى تواجه سير العمل بالمعدلات المطلوبة، تنفيذاً لخطة الدولة فى تطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و مسئولى الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وممثلين عن الشركات المسئولة عن أعمال التطوير، ومسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال التطوير وتوصيل المرافق والرصف بعدد 6 مناطق عشوائية وغير مخططة بمدينة الفيوم، والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة نحو 120 مليون جنيه.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير شملت منطقتى علواية سعادة وعزبة مأمون بالصوفي، كما بدأ العمل بتطوير مناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جبيلي، والحاكورة، حيث تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعمارى لإعداد مخططات التطوير للمناطق غير المخططة، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحى المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، سرعة موافاة صندوق تطوير العشوائيات بما تم تنفيذه من أعمال، موجهاً مدير التخطيط العمراني، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع ممثلى الشركات المنفذة، لرصد الفجوة بين ما تم تطويره بالفعل والمبالغ التى تم صرفها، وذلك تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد، كما وجه المحافظ، مدير قطاع الكهرباء، بمراجعة المناطق الثلاثة التى سيتم رصفها، منعاً لتعارض الأعمال بهذه المناطق.