محافظ الشرقية يُشدد على مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز واتخاذ اللازم ضد المخالفين

الشرقيه - إيمان مهنا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام أن اللجان المشكلة لمتابعة ورصد حالات حرق قش الأرز بالأراضي الزراعية وعلى جسور الترع تعمل على مدار اليوم واسفرت عن تحرير 40 محضر للمزارعين المخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما جرى استعراض موقف إدارة منظومة الإعلانات بمراكز ومدن المحافظة وذلك لتعظيم موارد الدولة ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات متابعة الإعلانات والتأكد من الالتزام بالمدن المحددة للإعلان والمدة المخصصة له حفاظا على المال العام وكذلك رفع الإعلانات غير المرخصة واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.