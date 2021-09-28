اليوم السابع
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محافظ الشرقية: أزلنا أكثر 36 ألف حالة تعدي على أراضي الدولة من أصل 43 ألف

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:13 م
محافظ الشرقية: أزلنا أكثر 36 ألف حالة تعدي على أراضي الدولة من أصل 43 ألف الدكتور ممدوح غراب
ماجد تمراز

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك حالات تعدي كثيرة منذ عام 2011 وحتى اليوم، على أراضي وزارة الري وأملاك الدولة، موضحا أنه ملف كبير يتم العمل فيه باستمرار، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة وإزالة تلك المخالفات، حيث أن هناك 43 ألف حالة تعدي على مساحة حوالي 4 مليون متر من يناير 2011.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "المخالفات ما بين المباني المخالفة، ومنهم استولى على مساحات وقام بزرعها، بالإضافة لبناء أكشاك وغرف للإقامة وغيرها، وتم إزالة أكثر من 36 ألف مخالفة، وتبقى 6812 حالة، وهو ما يعني أن كم كبير من التعديات تم إزالته خلال الفترة الماضية".
 
وقال: "بالنسبة للأراضي الزراعية هناك 155 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتم إزالة حوالي 80 ألف حالة منهم، وتبقى حوالي 50% من الأراضي الزراعية، هناك إزالت تتم، وهناك إزالة في المهد فور اكتشافها، ويتم الإحالة للنيابة العسكرية على الفور، والموجة الـ 18 بالحملة ستشهد تكثيف لحملات الإزالة".

الشرقية

محافظة الشرقية

التعدي على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية

التعدي على أراضي الدولة

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