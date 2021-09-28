محافظ الدقهلية يفتتح مدارس بدكرنس بتكلفة 17 مليون جنيه استعداداللعام الدراسى.. صور

الدقهلية - شريف الديب - مرام محمد

و يوجه لرئيس المدينة بإزالة مبنى محطة الصرف القديمة المجاور لمدرسة على مبارك الابتدائية وإعادة استغلال الموقع للصالح العام

يفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يوم الخميس مدرسة محمد أبوبكر للتعليم الأساسى بقرية الخشاشنه على مساحة 3000 متر مربع ومكونه من 8 فصول تعليمى بتكلفة 7 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل و المكتبة وحديقة المدرسة ووجه بتنجيل المساحات الخالية بمشاركة المجتمع المدنى لممارسة الطلاب الأنشطة الرياضية عليها .

جاء ذلك خلال جولة" المحافظ " التفقدية لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة دكرنس إستعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد بحضور المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة واعضاء مجلس النواب والشيوخ.

كما افتتح "مختار" التوسعات الجديدة بمدرسة على مبارك الابتدائية بمدينة دكرنس، على مساحة 4800 متر مربع ومكونه من 16 فصل تعليمى بتكلفة 7 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل ودورات المياه وأشاد بالتجهيزات التى تمت بالمدرسة .

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التربية والتعليم بدعم مكتبات المدرستين بالكتب الثقافية فى شتى المجالات حتى ينتهل منها الطلاب العلم والمعرفة .

وتفقد "المحافظ" تطعيم المعلمين بلقاح كورونا داخل المدرستين ووجه لوكيل وزارة الصحة والتربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين والعاملين بالمدارس قبل بداية العام الدراسى.

ووجه "مختار" لرئيس مركز ومدينة دكرنس بإزالة مبنى محطة الصرف القديمه المجاور لمدرسة على مبارك الابتدائيه وإعادة استغلال الموقع للصالح العام .

وقال "المحافظ" أن ما نشاهده اليوم من افتتاح للمدارس داخل القرى والمدن على مستوى عالى من التجهيزات لفخر وشرف لنا جميعا فى ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس (6)



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس



محافظ الدقهليه يفتتح مدارس بدكرنس