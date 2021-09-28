محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حديقة عامة بمنطقة مساكن عبدون

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المنطقة الواقعة بين مساكن عبدون القماش ومساكن الشارع التجاري ، بناء علي طلب عدد من المواطنين، حيث يوجد مسطح كبير مهمل منذ سنوات كثيرة، وحالة الصرف الصحي بالمنطقة متدهورة ولا يوجد مياه لري المسطحات والمنطقة من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ويعد المسطح الأخضر متنفس لهم.

وعلي الفور أصدر المحافظ قرارا بإنشاء حديقة عامة لخدمة سكان المنطقة وأعطي تعليماته لرئيس حي ثالث بتنظيف المكان فورا وتنجيل الحديقة وكذلك وجه المهندس احمد الشيمي مدير عام الطرق بعمل تصور للمنطقة وإعادة تخطيطه.

و أكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة عودة الوجه الجمالي لكافة المناطق بالمحافظ مشيرا إلي متابعته المستمرة لمقترحات و شكاوي المواطنين و العمل علي تذليلها بما يتناسب مع الخطط والاعتمادات.

فى سياق أخر أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل ان المديرية تواصل استكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف الشوارع والطرق والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأضاف بانه تم رصف طريق المعاهدة بالقنطرة غرب ،و يأتي ذلك استكمالا لمشروع تطوير ورصف طريق معدية السيارات والمستشفى والموقف الجديد ومدخل مدينة القنطرة غرب بمركز ومدينة القنطرة غرب بإجمالى طول 4كم وتكلفة 11مليون جنيه.

وأكد محافظ الاسماعيلية، على تذليل كافة العقبات ، لسرعة أنجاز الأعمال، و تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، و خلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.