محافظ أسيوط: ختام البرنامج التدريبى "بنية لتنمية القدرات الشبابية"

أسيوط - هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والقيادات التنفيذية للمحافظة ومناقشة المقترحات والاستماع للحلول لبعض المشاكل التى قد تواجه المواطنين بكافة ربوع المحافظة مع أهمية انخراط الشباب فى الاعمال المجتمعية والمبادرات لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم فضلاً عن ثقل مهارات المشاركين وبناء قدراتهم وتطويرهم وتأهيلهم بتجارب عملية وتدريبات وزيارات لجهات مختلفة ليكونوا مؤهلين إلى توليهم المناصب القيادية داخل المجتمع فى المستقبل القريب لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بكافة القطاعات خاصة الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وتحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 مشيداً بدور وحدة السكان بالمحافظة فى تنظيم انشطة وندوات وبرامج تدريبية للشباب بالتعاون والتنسيق بين جهات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وفى هذا الاطار نظمت وحدة السكان بأسيوط حفل ختام البرنامج التدريبى "بنية لتنمية القدرات الشبابية" بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة والذى استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 30 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسيوط "حديثى التخرج" وبالتنسيق مع بيت الشباب المصرى للتنمية EYD ... جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط ، والدكتور محمد حسين مدرس تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وعضو المجلس القومى للمرأة ، وفتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة منة فكرى أخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة أسيوط ، والدكتورة عزة خيرى اخصائية نفسية اكلينيكية بكلية الآداب بجامعة أسيوط ـ عيادة دعم الطب النفسى وبمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات حديثى التخرج بجامعة أسيوط وبالتعاون مع مديريات (الشباب والرياضة ، التضامن الاجتماعى ، الصحة والسكان) والمجلس القومى للمرأة وجامعة أسيوط وجمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وجمعية كاريتاس مصر ومكتبة مصر العامة بالقاهرة.

حيث شملت فعاليات البرنامج التدريبى بمحاضرات وورش عمل حول القيادة والشباب وتعريفهم بالجهات والمؤسسات والمديريات الحكومية المختلفة وديوان المحافظة واداراته المختلفة وكيفية التعامل مع القيادات التنفيذية بالاضافة إلى التوعية بالقضايا والخصائص السكانية وزيادة الوعى المجتمعى بالزيادة السكانية غير المبررة التى تشهدها مصر والتى تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية المستدامة.

وأوضح فتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بأسيوط أن الدورة التدريبية "تنمية القيادات الشبابية" شارك بها حوالى 30 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسيوط حديثى التخرج لمدة 6 أيام بواقع يوم تدريبى واحد بكل جهة تنفيذية من مديريتى (الصحة ، والشباب والرياضة ، والمجلس القومى للمرأة ، وجامعة أسيوط ، وديوان عام المحافظة) وذلك تفعيلاً لدور الوحدة ضمن خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدة محافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPAبدعم من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

واختتمت فاعليات البرنامج التدريبى بتكريم مسئولى وقيادات الجهات الشريكة فى التدريب فضلاً عن توزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين فى فاعليات التدريب الممتدة لـ 4 أيام.



ختام البرنامج التدريبي بنية لتنمية القدرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السكان



ختام البرنامج التدريبي بنية لتنمية القدرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السكان



ختام البرنامج التدريبي بنية لتنمية القدرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السكان



ختام البرنامج التدريبي بنية لتنمية القدرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السكان