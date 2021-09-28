محافظ أسوان يقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة ومكافأة مديرها.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولي المحليات بزيارته لمركز كوم أمبو، اليوم، الثلاثاء، بعد تغييره لخط سيره أثناء عودته لمدينة أسوان، حيث قام المحافظ بتفقد الشوارع الداخلية والأحياء السكنية، فيما استدعى اللواء أشرف عطية المسئولين بعد تواجده بالمدينة.



محافظ أسوان خلال جولته بأحد مدارس كوم أمبو

كما تفقد اللواء أشرف عطية مدرسة النجاجرة الإبتدائية المشتركة، حيث شهد قيام مدير المدرسة وبعض العاملين بأعمال الصيانة البسيطة من تجهيزوإعداد اليافطة الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات.



محافظ أسوان خلال جولته بأحد مدارس كوم أمبو

وقرر أشرف عطية إثابتهم بصرف 20 ألف جنيه لاستكمال التجهيز والإعداد للعام الدراسى الجديد منهم ألفين جنيه لمدير المدرسة علاء الدين عبد الفضيل، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدراسة طرح المدرسة للصيانة الشاملة.



محافظ أسوان خلال جولته بأحد مدارس كوم أمبو

وفى نفس الجولة الميدانية، أعطى أشرف عطية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو بإستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتى كان من بينها اليوم حملة نجحت في رفع 35 حالة إشغال بحى وسط المدينة ، مشدداً علي تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول حيث كان أخرها رفع 135 طن من حى وسط وجانبى جسور ترعة كاسل وتحويلهم للمدفن المحكوم.



محافظ أسوان خلال جولته بأحد مدارس كوم أمبو

كما وجه محافظ أسوان بسرعة طرح مشروع إنشاء مجمع مواقف السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمخطط إقامته على مساحة 17 ألف م2 شرق ترعة كاسل ليستوعب حوالي 450 سيارة ميكروباص سيسرفيس من أجل القضاء بشكل جذري على الاختناقات المرورية والمواقف العشوائية للسيرفيس داخل المدينة.