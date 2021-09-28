محافظ أسوان يفتتح مدرسة العلاقى الإعدادية ضمن مشروعات حياة كريمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، مدرسة العلاقى الإعدادية والتي تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة 2.1 مليون جنيه وتضم 12 فصل وقاعة ومعمل وذلك ضمن 55 مشروع إنشاء إحلال وتجديد مدارس.



جانب من افتتاح المدرسة

جاء ذلك على هامش جولة محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة".

ويأتى تنفيذ هذه المدرسة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية تضم 502 فصل بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لـ 35 مدرسة تضم 405 فصول بتكلفة إجمالية 54.5 مليون جنيه.



فصول المدرسة

وأثناء تفقده لمكونات مدرسة العلاقي الإعدادية، قرر اللواء أشرف عطية، نقل مديرها بعد أن رصد بعض الملاحظات والسلبيات، موجهاً لسرعة تلافيها والاعتماد علي المنتجات المحلية في التشطيبات، وكذا رفع كفاءة وتحديث المستلزمات التعليمية، مع دعم المدارس والمعاهد الأزهرية بأجهزة الكمبيوتر المتطورة، بجانب الملاعب والمستلزمات الرياضية لإتاحة المجال أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المتعددة.