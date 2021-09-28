محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مزلقان الخلاصاب

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة مزلقان الخلاصاب بقرية أبو الريش، والذى تم تنفيذ 67 % منه من خلال تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية المزلقان بطول 200 متر بتكلفة 2.3 مليون جنيه شاملة إحلال وتجديد البنية الأساسية.

وخلال زيارته للقرية أكد محافظ أسوان لبعض المواطنين، أن المطالب الجماهيرية وحل المشاكل الملحة لأهالى قرى أبو الريش والأعقاب، وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة تقع فى مقدمة أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه جارى استعجال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لإصدار القرار الجمهورى للأرض المخصصة كموقع لمحطة المعالجة للصرف الصحى، ضمن مشروع متكامل سيغطى جميع نجوع وأنحاء القرية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه شاملة محطات الرفع والشبكات، وذلك تنفيذاً لوعود المحافظ أثناء زيارته للقرية والتى تلقى إصراراً على تحقيقها بمجرد صدور القرار.

وتابع، بأن هناك متابعة مستمرة لتلافى أى مشاكل طارئة فى تدفق مياه الشرب لبعض المناطق الواقعة على مرتفعات جبلية، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع تغذية قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، وهو الذى سيساهم فى حل هذه المشاكل بشكل جذرى.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوزيع عدد من صناديق القمامة والحاويات داخل القرية بعد أن لاحظ قيام فتاة بإلقاء القمامة بجوار خطوط السكك الحديدية.