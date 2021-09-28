محافظ أسوان: "حياة كريمة" تخدم 144 ألف نسمة بقرى نصر النوبة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " تخدم نحو 144 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.



جولة محافظ أسوان بالمشروعات

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى نصر النوبة، حيث قام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام رافقه خلالها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد.



محافظ أسوان يتقد المعهد الأزهرى

وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التي شملتها الجولة التفقدية أعطي المحافظ توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور.



محافظ أسوان يطلع على مشروعات حياة كريمة

وكلف المحافظ، الجهات المنفذة بإنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات، بجانب نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلي معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم، وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة.



محافظ أسوان يلتقى أهالى قورته

وفى السياق، تفقد المحافظ المعهد الأزهرى الإبتدائى بقرية قورته والجارى تنفيذ الصيانة الشاملة به ورفع الكفاءة بتكلفة ٥ مليون جنيه ويضم 16 فصل وقاعة وحجرة ، وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بتفقد عدد من المشروعات بقروي قورتة الرئيسية والتى تضم 9 قري فرعية.



مشروعات حياة كريمة

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة 11 ألف م٣ / يومياً وتضم ٤ مضخات وذلك ضمن مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي لعدد 8 قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة 273 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 % ، وأيضاً إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب حيث أن هذه المنظومة مربوطة على محطة المعالجة بالكاجوج بطاقة 3 ألاف م3/ يوم وبخط طرد 8 كم.

ويأتى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعلاقي في إطار مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع وبتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه ، ثم توجه أشرف عطية لتفقد مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م٢ وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء ٣١ مجمع منهم ٩ مجمعات بمركز نصر النوبة ، و ١٣ مجمع بمركز إدفو ، و ٩ مجمعات بمركز كوم أمبو.

وفور ذلك تفقد عطية مشروع إنشاء المجمع الزراعي علي مساحة 330 م2 وبتكلفة 5.5 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالي القري ، وأختتم محافظ أسوان جولته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة حيث جارى العمل في المرحلة الأولى كلابشة / نصر النوبة حيث تم حتى الآن الإنتهاء من مسافة ١٠ كم من إجمالى ١٢ كم بتكلفة ١٣٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83 % شملت تركيب ٣٣٠٠ خازوق بعمق ١٦ متر وبقطر ٦٠ سم ، بجانب الحوائط الساندة لحماية الطريق من الإنهيارات الجانبية للترعة الرئيسية ، ليعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية بلانة / كلابشة بطول ٣٨ كم وبتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه ويضم حارتين بعرض ٧.٥ متر .