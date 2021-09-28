محافظة القاهرة تنفذ 11 قرار إزالة لتعديات على حرم النيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة، بحى حلوان فى إطار الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى والمستهدف تنفيذها ضمن الموجه الثامنة عشر والتى تقضى بإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل .

كما تم تنفيذ 11 قرار إزالة من 13 قرارا بمنطقة البر الشرقى لمجرى نهر النيل ناحية ركن فاروق وكفر العلو بحلوان بأرقام 74 لسنة 2021 وتطورت المخالفة وصدر قرار رقم 245 لسنة 2021، 75 لسنة 2021، 95 لسنة 2021، 190 لسنة 2021، 86 لسنة 2021، 226 لسنه 2021، 225 لسنة 2021، 223 لسنة 2021، 192 لسنة 2021، 26 لسنة 2021، 78 لسنة 2021 وهى عبارة عن قواعد وأعمدة مسلحة وحوائط من الطوب وبناء من 4 طوابق ومخالفات اخرى تم تنفيذها .



وذلك بمعاونة الأجهزة المعنية بالحى وبمشاركة، و قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق، وشرطة مسطحات القاهرة ومسئولى الإدارة العامة لحماية النيل، وتم تحرير محضر ادارى بقسم شرطة حلوان رقم 12070 لسنة 2021 إدارى حلوان.