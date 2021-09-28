اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنشئ 3 كبارى مشاة بحدائق الأهرام بتكلفة 150 مليون جنيه.. فيديو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:47 ص
محافظة الجيزة تنشئ 3 كبارى مشاة بحدائق الأهرام بتكلفة 150 مليون جنيه.. فيديو كبارى مشاة بحدائق الأهرام
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت أجهزة محافظة الجيزة، من إنشاء 3 كبارى مشاة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاة بمناطق "مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام"، بتكلفة 150 مليون جنيه، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث.

كما انتهت أجهزة المحافظة من أعمال شبكة الإنارة ب 3 كبارى مشاة جديدة بحدائق الأهرام الأول بجوار مدخل مساكن الضباط ومدارس مصر للغات وإنارة الكوبري الثالث أمام البوابة الثانية لحدائق الأهرام الثالث أمام بوابة حورس.

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير كوبرى مشاة المطحن المتفرع من شارع ربيع الجيزى وهو الكوبرى الذى يربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة وبين منطقتى المنيب والبكباشى والقصبجى بحى جنوب، لافتا إلى أنه جارى العمل فى أعمال تطوير كوبرى المشاة بمنطقة المطافى بجنوب حيث تم البدء فى إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة ورفع كفاءة الكابلات الكهربائية وجارى استكمال باقى أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.

 

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حدائق الاهرام

الجيزة

كبارى المشاة

ميدان الرماية

طريق الفيوم

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