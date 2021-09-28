محافظة الجيزة: إنهاء تطوير موقف 28 قريبا للقضاء على ازدحام المرور بالرماية

كتب ـ سيد الخلفاوى

اقتربت محافظة الجيزة من إنهاء موقف 28 الجديد القريب من ميدان الرماية بحى الهرم، ليضم عددا من المواقف العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة، حيث يتم تطوير الموقف ليضم بوابات دخول إلكترونية ومسجدا وعددا من المحال التى تخدم الركاب وقائدى السيارات.



ويضم الموقف الجديد خطوط سير لعدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وكذلك محافظات الصعيد منها الفيوم وبنى سويف، حيث قضى الموقف على العشوائية، كذلك إحكام السيطرة على الإيرادات، ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين وأماكن الإعلانات واللوحات الإرشادية إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.



من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المواقف الجديدة ستساهم فى تقليل مدة الرحلة وذلك فى اطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية لتشمل على انشاء بوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل وسوف تحقق الأنظمة الإلكترونية الحديثة التى سيتم تركيبها احكام السيطرة على المواقف .























