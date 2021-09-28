اليوم السابع
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محافظة الإسماعيلية تختتم الاحتفال باليوم العالمى للسياحة بحفل ساهر.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:17 ص
محافظة الإسماعيلية تختتم الاحتفال باليوم العالمى للسياحة بحفل ساهر.. صور جانب من الحفل
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية الحفل الفني الذى أقيم بحديقة الشيخ زايد، في إطار ختام احتفالات محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة. 
 
وذلك بحضور عدد كبير من مواطني الإسماعيلية، وبمشاركة فرقة تراث السمسمية ، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الإسماعيلية. 
 
وشهد الحفل تقديم مجموعة من الأغاني التراثية التي تمتاز بها محافظة الإسماعيلية علي أنغام اله السمسمية التي تشتهر بها المحافظة ، مع تقديم العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية من فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية. 
 
يذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، بداية من اقامة مارثون بمشاركة شباب وفتيات الإسماعيلية،  وإقامة معرض للمشغولات اليدوية لسيدات الإسماعيلية، وزيارة المحافظ لمتحف الإسماعيلية القومي للأثار، وفتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان. 
اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (1)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (2)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (3)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (4)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (5)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (6)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (7)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (8)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (9)
 

اختتام احتفالات اليوم العالمي للسياحة في الإسماعيلية (10)
 

اليوم العالمي للسياحة

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