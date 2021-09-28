مجلس جامعة الإسكندرية يكرم الفائزين فى مسابقات التعليم العالى والبحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، في جلسته المنعقدة اليوم، المشاركين في المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حيث أكد قنصوه أن هذا التكريم جاء تقديراً لمساهمتهم في رفع إسم جامعة الإسكندرية عالياً، ووضعها فى المكانة التي تستحقها، وأوضح أن الجامعة فازت بأربع جوائز جاءت متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث فازت بالمركز الأول فى مسابقة جامعة صديقة للبيئة"، والمركز الثانى فى "مسابقة البحوث المبتكرة وربطها بالصناعة"، والمركز الثالث فى مسابقة " أفضل جامعة لاستقبال العام الجامعى ومواجهة جائحة كوفيد"، والمركز الثالث فى مسابقة "أفضل مشروع تطبيقى لخدمة المجتمع".

والمكرمين هم: ـ أ.د فهمى شارل فهمى ـ الأستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة، وأ.د صلاح سليمان الأستاذ بكلية الزراعة، أ.د عبد المنعم على فوزى ـ الأستاذ بكلية الطـب، أ.د محمد أنور إبراهيم فراج عميد كلية التربيـة، أ.د عصام وهبه ـ وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع ، أ.د أحمد عبد الفتاح ـ عميد كلية الزراعة بسابا باشا، أ.د صبحى سلام ـ وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع ، أ.د وليد عبد العظيم ـ الأستاذ بقسم الهندسة الصحية بكلية الهندسة، أ.د وفاء السحلى ـ وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، أ.د أميرة زكـى ـ وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، أ.د مجدى عبد العظيم ـ وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

وشملت قائمة المكرمين أ.د شريف رستم ـ وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع، أ.د أحمد حسين عبد الرحيم ـ وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث ، أ.د منى عادل شيحـه ـ وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع السابق، أ.د علا عقـل ـ وكيل المعهد العالى للصحة العامة لخدمة المجتمع السابق، أ.د رشـا فـؤاد ـ وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، أ.د أحمد يونس ـ وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، أ.د رشا الشنيطـى ـ مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أ.د سامح نخلة ـ المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة.