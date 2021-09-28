لطلاب التنسيق.. آخر موعد للتقدم لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة

كتب محمود راغب

تغلق كلية التجارة جامعة عين شمس ، الخميس المقبل، باب التقدم لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وناشدت كلية التجارة بجامعة عين شمس من يرغب في التقدم للشعبة سرعة التوجه غدا الأربعاء والخميس إلي مدرج الدكتور/زهير بالدور الثاني بين مبني (ج) (د) (بدون أولياء الأمور) ومعه الاوراق التالية:

- صورة شهادة الثانوية العامة.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الترشيح.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ايصال استلام اوراق الطالب بالكلية.

وتابعت : وبعد استيفاء بيانات طلب الالتحاق بالشعبة، يتم التوجه مع المنظمين الي مبني (ج) الدور الأول، لتسليم الأوراق.

وأشارت الكلية إلى أن الطلاب الذين لم يتم قبولهم فى شعبة اللغة الفرنسية أو شعبة الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يحق لهم التقدم إلى شعبة اللغة الانجليزية فى حالة استيفائهم الشروط المحددة للالتحاق بالشعبة، علما بأنه لن يلتفت إلى أية طلبات تقدم بعد الفترة المحددة لتلقى طلبات القبول بالشعبة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس كلية التجارة قد قرر بعد موافقة مجلس جامعة عين شمس تخفيض درجة اللغة الانجليزية كلغة أولى من 80% الى 65% كشرط للقبول بالشعبة هذا العام فقط وبصورة استثنائية.