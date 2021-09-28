كيف سيتم فرض الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ؟.. خطوة بخطوة

أحمد يعقوب

يثار عدد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول آليات فرض الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز، بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب إخضاع هذه الأنشطة، ومن ضمن التساؤلات هل ستخضع هذه الأنشطة لضريبة القيمة المضافة أم سيتم معاملتهم معاملة الضريبة القطعة كمشروعات صغير.

-التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

- التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط

-عدم خضوع هذه الأنشطة لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

- الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 لمعرفة كيفية دفع الضريبة.

-التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية

وكان مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، محسن الجيار، قال إن هناك نوعين من الضرائب في مصر، وهي الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل، وتفرض على الدخل الخاص بالممول، مثل الرواتب أو من خلال "اليوتيوب" الخاص به، أو مصدر دخل إلكتروني أو غير إلكتروني، وهناك دخل غير مباشر.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لن نحاسب على الفترات السابقة تماماً، اللي فات مات، الأمر الثاني أنه سيقوم بدفع ضريبة نسبية على إجمالي المكسب، والبداية من العام الحالي، والشريبة المستحقة على الـ 500 ألف جنيه لليوتيوبرز أو البلوجرز قيمتها 2500 جنيه، وقمنا بحصرهم، وخاطبنا مصادر دخل هؤلاء من أجل حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي".