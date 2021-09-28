اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كنائس أسوان تدق أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:04 م
كنائس أسوان تدق أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا.. صور كنائس أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دقت كنيسة كتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، وكنائس محافظة أسوان، أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان والذى وافته المنية أمس الاثنين بالقاهرة.
 
واحتشد عدد كبير من الأقباط أمام مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس انتظارا لوصول جثمان الأنبا هدرا لأداء مراسم العزاء وطقوس الجنائز عليه.
 
ويستقبل مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، بعد وفاته فى القاهرة وأداء صلوات ومراسم التجنيز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين والرسميين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات يوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
كنائس أسوان (1)
 

 

كنائس أسوان (2)
 

 

كنائس أسوان (3)
 

 

 


وفاة الانبا هدرا

مطران اسوان

اسوان

الانبا هدرا

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة