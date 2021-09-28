كسر خط مياه بشارع الشيرتون بالغردقة يتسبب فى غرق الشارع

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد شارع الشيرتون بالغردقة كسر فى خط مياه الشرب الرئيسي، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة بالمياه بالشارع، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وشهد شارع الشيراتون تواجد مكثف لرجال المرور، لتسيير الحركة وعدم تعطلها، حيث ورد بلاغ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر يفيد وقوع كسر مفاجئ لخط المياه بشارع الشيراتون، أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه للشارع.

واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر انه جارى شفط المياه واصلاح الخط لعودة الحياة لطبيعتها فى الطريق، مؤكدا على ان الطريق يعمل بصورة طبيعية .



