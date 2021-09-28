اليوم السابع
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خلال إطلاق تقرير المنظمة لدعم فلسطين ..

كبير الاقتصاديين بالأونكتاد: مبادرة مصر لإعمار غزة "تستحق التقدير "

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:44 م
كبير الاقتصاديين بالأونكتاد: مبادرة مصر لإعمار غزة "تستحق التقدير " محمود الخفيف كبير الاقتصاديين بالامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"
كتبت : هند المغربي

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أشاد الدكتور محمود الخفيف،كبير الاقتصاديين بالامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة قائلا " أنها مبادرة تستحق التقدير مضيفا وكذلك اي مبادرة دولية في هذا الصدد، واضاف الدكتور معتصم الأقرع من وحدة المساعدة في الاونكتاد أن مصر سباقة بالمبادرات الداعمة لقطاع غزة والشعب الفلسطيني.
 
جاء ذلك خلال إطلاق التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة والذي تراسة الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد ودكتور معتصم الأقرع وحدة المساعدة بالأونكتاد ونظمته نهال القاضي المسؤول الإعلامي بمركز إعلام الأمم المتحدة
 
يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
 

إعمار غزة

الامم المتحدة

فلسطين

الاونكتاد

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