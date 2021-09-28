قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ1288 مواطنا بزفتى

الغربية - عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1288 مواطنًا من أهالى القرية، وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات المخ والأعصاب والقلب والعظام والجراحة والرمد.

وشارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏