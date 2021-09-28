قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير طريق "العباسة/ الزقازيق" من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق من أعمال المنفعة العامة.