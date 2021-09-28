الرئيسية أخبار عاجلة قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير طريق "العباسة/ الزقازيق" من أعمال المنفعة العامة الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:21 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق من أعمال المنفعة العامة. المنفعة العامة الحكومة مصطفي مدبولي الزقازيق مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مركز معلومات مجلس الوزراء: 59% من المصريين يفضلون المنتج المحلى.. 11% يشغلهم شراء المستورد.. الجلود والملابس القطنية والأثاث المصرى الأبرز عند المواطنين.. و 86% يؤيدون تقليل استيراد المنتجات الأجنبية الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:00 م الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة إيرادات الدولة الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:49 ص الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:34 ص الحكومة: 59% يفضلون شراء المنتج المصرى مقابل 11% يفضلون المستورد الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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