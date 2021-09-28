اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير طريق "العباسة/ الزقازيق" من أعمال المنفعة العامة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:21 م
قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير طريق "العباسة/ الزقازيق" من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق من أعمال المنفعة العامة.
 

 


المنفعة العامة

الحكومة

مصطفي مدبولي

الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز معلومات مجلس الوزراء: 59% من المصريين يفضلون المنتج المحلى.. 11% يشغلهم شراء المستورد.. الجلود والملابس القطنية والأثاث المصرى الأبرز عند المواطنين.. و 86% يؤيدون تقليل استيراد المنتجات الأجنبية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:00 م

الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة إيرادات الدولة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:49 ص

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:34 ص

الحكومة: 59% يفضلون شراء المنتج المصرى مقابل 11% يفضلون المستورد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة