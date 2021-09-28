قافلة جامعة سوهاج الطبية تنطلق لقرية أولاد إسماعيل وتعالج 1108 مواطنين مجانا

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية الطب بجامعة سوهاج قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية ولاد اسماعيل" التابعة لمركز المراغة بالمحافظة، حيث تم فحص وعلاج 1108 مواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة ان هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد توفيق منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة انه في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، تحرص الجامعة علي مد يد العون والمساعدة للفئات الاكثر احتياجاً بقري المحافظة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية و الصحية و التعليمية، الي جانب الأنشطة الرياضية والثقافية.

واضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية ان القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، و الجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، الي جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم، مضيفاً انه شارك بالقافلة ٣٠ طبيب و ٤٥ طالب وطالبة من الكلية كتدريب عملي لهم.

ومن جانبة اوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم توقيع الكشف الطبي علي ١١٠٨ مواطن و صرف العلاج بالمجان لهم، و تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج الي بعض الفحوصات واجراء العمليات الجراحية.

واضاف "الشرقاوي" انه تم تنظيم عدد من القوافل التوعوية والتثقيفية لأهالي القرية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا والتأكيد علي أهمية تلقي التطعيمات ضد هذا الفيروس، الي جانب التوعية بمخاطر ختان الاناث واثارة الصحية والنفسية علي الفتيات وأهمية منع تلك العاده السيئة.

جدير بالذكر انه شارك بفاعليات تلك القافلة الدكتور احمد فتحي النحاس رئيس قسم الصحة العامة والدكتوره ندا عبد المحسن محمد استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية الطب.







































