غلق 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة للعلاج الحر ببسيون

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية حملة مكبره على المراكز الطبية الغير مرخصة ، بمركز ومدينة بسيون أسفرت الحملة عن إصدار قرار غلق 11 منشأة طبية خاصة متمثلة في 11 معمل تحاليل طبية، وعيادات ومركز متخصص ، واعطائهم إنذار ومهلة لتلافي السلبيات، لمخالفتهم للاشتراطات الصحية للقانون 153لسنة 2004 وللتعليمات الوزارية المنظمة للعمل بالمنشآت الخاصة.

كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور حامد محمود وعضوية الدكتور بيشوي سامي والدكتور أحمد الشيخ بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي ومكافحة العدوي والجودة ، بالمرور الميداني على المنشآت الطبية خاصة بنطاق المحافظة: ( مستشفيات _ معامل _عيادات_مراكز طبية متخصصة ) وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، إلى إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.