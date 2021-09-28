اليوم السابع
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غرفة صناعة الملابس: مركز تعليم دائم بحي الأسمرات للعمالة ومكافآت للمتدربين

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:35 ص
غرفة صناعة الملابس: مركز تعليم دائم بحي الأسمرات للعمالة ومكافآت للمتدربين تدريب على صناعة الملابس
كتب – إسلام سعيد

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كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الغرفة تعمل حاليًا علي إنشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة في حي الاسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وتحديدا في مناطق القاهره الكبري ومدينة نصر وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

واضاف  عبد السلام في بيان للغرفة اليوم، أنه يجري حاليًا تنظيم دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الأساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع و تستهدف الدورات  الفتيات من سن 18 إلي 30 سنة وتشمل الجانبين النظري والعملي.

 وقد قامت الغرفة بتحديث وتطوير البرنامج التدريبي الأساسي ليستمر اسبوعين فقط لإعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة وبالاستعانة بأفضل المدربين المتخصصين بالقطاع كما تقوم الغرفة بصرف مكافآت للمتدربات والمدربين وتدبير الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية، ويأتي ذلك في أطار جهود الدولة لتمكين  المرأة الاقتصادي ومساعدة الام المعيلة .

 

 


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