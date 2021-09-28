عمومية نقابة العاملين بالزراعة تبحث اليوم المشاركة بمشروعات الجمهورية الجديدة

كتبت ـ آية دعبس

تعقد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية لأعضائها، بحضور وزراء القوى العاملة والموارد المائية والزراعة، لبحث العديد من التقارير المتعلقة بأنشطة النقابة العامة التى يستفيد منها نحو 3 ملايين عامل وأسرهم.

قال عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين فى الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن أهمها مشروع استصلاح نحو 2 مليون فدان بالساحل الشمالى الغربى والتوسع فى الزراعات العضوية وأحواض الثروة السمكية والحيوانية والداجنة تماشياً مع بدء مشروعات الجمهورية الجديدة

وأضاف أن المؤتمر يناقش تطوير مشروع تشغيل العمالة الزراعية الذى تقيمه النقابة العامة بما يتواكب و متطلبات المشروعات التنموية وتنفيذ خطط وبرامج الدولة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مشروع التشغيل قام بتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل حيث يتمتع كل عامل بالرعاية الصحية والإجتماعية التى أنشأتها النقابة العامة.

كما أعلن رئيس النقابة عن خطة لتكثيف برامج التدريب المهنى لرفع مهارة العاملين فى هذه الأنشطة والتوسع فى إنشاء لجان نقابية مهنية بالمحافظات لخدمة العاملين إلى جانب التوسع فى الإنشطة الترفيهية والإجتماعية الأخرى .