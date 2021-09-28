طقس الخليج.. أتربة بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

اختلفت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، في تنبؤات طقس اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، حيث تتأثر السعودية بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما يسود طقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية



قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إن أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة تتأثر بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

وأوضح أن الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط .

وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تشكل بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند 16:18 والمد الثاني عند 06:33 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:01 .

والموج في بحر عمان خفيف .. ويحدث المد الأول عند 12:34 والمد الثاني عند 03:29 والجزر الاول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 09:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 29 75 30 دبي 38 30 70 35 الشارقة 38 27 80 35 عجمان 36 29 85 35 أم القيوين 38 26 90 35 رأس الخيمة 37 28 80 30 الفجيرة 37 30 80 35 العين 40 26 75 20 ليوا 40 26 80 25 الرويس 36 30 75 35 السلع 35 29 75 30 دلما 35 30 65 35 طنب الكبرى 36 30 75 40 طنب الصغرى 36 30 75 40 أبو موسى 36 30 75 40 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون نهارًا حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة: 26 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حار نسبيا مع بعض السحب ولكنه رطب خلال الليل.

وأشارت إلى أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.

ودرجة الحرارة العظمى 38 م الصغرى 26 م أما الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 25%