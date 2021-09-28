ضوابط التطوع للعمل لسد العجز فى المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التطوع للعمل لسد العجز فى المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، نقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط التطوع.



- أتاحت الوزارة العمل بالمدارس بنظام التطوع.

- التطوع يكون بشكل مجان دون أى مقابل مادة.

- التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية.

- المتطوع لا يدرس للطلبة بشكل منفرد.

- ينحصر عمل المتطوع في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.

- يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

- تكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية".

- مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).



ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع في مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.



وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.