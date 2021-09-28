ضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية فاسدة وتحرير 18 محضر إشغال بالمنوفية.. صور

المنوفية – محمد فتحي

فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، أفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق مركز ومدينة بركة السبع، وأسفرت الحملة عن المرور على( 25 ) منشأة غذائية و تحرير (25) محضر للمخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67 وكذا تحرير (8) محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67، فضلا عن سحب عدد (120) عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك، بالإضافة إلى إعدام 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وفى سياق متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملة مكبرة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية برهيم بمنوف لحيازته وبيعه 65 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، فيما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية الشهداء لمزاولته النشاط بدون ترخيص وعرض وبيع مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 25 طن كبريتات كالسيوم فسفورية و 547 عبوة مخصبات زراعية ليس لديها فواتير أو مستندات غير دالة على مصدرها .

وعلى صعيد أخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بشارع الجلاء وأحمد عرابى وبورسعيد والجيش لتحقيق السيولة للحركة المرورية للمواطنين، وأسفرت عن تحرير (18) محضر إشغال بالطريق العام وتنفيذ إزالة فورية لـ (22) حالة تعدى بالشارع ، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها فى التوقيتات المحددة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة الإعلانات المخالفة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بالمدينة .



حملات تفتيشية موسعة



حملات تفتيشية موسعة



حملات تفتيشية موسعة



حملات تفتيشية موسعة



حملات تفتيشية موسعة