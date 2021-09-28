ضبط أسماك فاسدة ومنظفات بدون سجل ورفع 1282 حالة إشغال بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين ايتاى البارود و الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، بحملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت عن ضبط :-

- 710 كرتونة أسماك مجمدة زنة الكرتونة 20 كجم بإجمالى 14200 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- مصنع ملابس بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 100 قطعة منتج نهائى

مصنع أكياس بلاستيك بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 10 شكاير مادة خام بإجمالى 250 كجم و 20 بالتة أكياس بلاستيك بإجمالى 400 كجم منتج نهائى

مصنع أكواب ورقية بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 20 كرتونة أكواب ورقية بإجمالى 20000 كوب

-مصنع منظفات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على كمية 1620 لتر مواد خام و 1000 لتر صابون سائل منتج نهائي، ضبط كميات من السجاير مستوردة مجهول المصدر ، كمية من الادوية البيطرية منتهية الصلاحية

- كما تم تحرير 12 محضر لمحلات بيع الذهب بدون دفتر فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك

-وتحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالى 6 كجم لمحلات جزارة ، محضر عدم تمكين لمحل جزارة لعدم تمكين مأمور الضبط من ضبط 250 كجم ذبح خارج المجازر الحكومية.

* قطاع مراقبة الأغذية :-

- تم سحب 11 عينة مختلفة لارسالها للمعامل

- تحرير 12 محضر جنح صحية، 4 مذكرات بخصوص منشآت تدار بدون ترخيص .

وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1282 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك وإعلانات بدون ترخيص وتندات وفروشات وكراسى عبارة عن 699 حالة بدمنهور و 261 حالة بكفر الدوار و56 حالة إشغال طريق بابوحمص و105 حالة إشغال بالدلنجات ورشيد ووادى النطرون و 161 حالة بايتاى البارود، وبمركزى حوش عيسى وكوم حمادة تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامه ومصادرة 17 شيشه.



أسماك فاسدة



أسماك



جانب من الحملات