صندوق تحيا مصر: نستهدف الوصول لـ8 ملايين مواطن سنويا من خلال قوافل الحماية المجتمعية

كتب رامى محيى الدين

قال المهندس محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: "نحن نعمل على قوافل الحماية المجتمعية طوال العام للوصول إلى 8 ملايين مواطن سنويا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية رشا مجدى: "نحاول أن تكون القوافل متنوعة من حيث الأغذية الجافة والأغطية، ونستهدف المناطق ذات الطقس القاسى على المواطنين، ويتم إعداد القوافل بناء على احتياجات المواطنين".

وتابع: "نحاول ترشيد موارد الصندوق وأن يصل كل جنيه إلى مكانه الصحيح، والشهر الماضى كنا نعمل على سقف المنازل، والمواطنين قالوا إنهم يحتاجون إلى أغطية وشنط مدرسية، ونحاول الوصول إلى أبعد الأماكن، والقافلة الموجهة إلى سانت كاترين كانت موجهة لـ2000 حالة ولا نتحرك عشوائيا، وكل قافلة يتم توجيهها إلى أكبر مناطق فى كل محافظة، ونلمس حاجة الأماكن المحيطة ليكون لها الأولوية في القافلة التالية".

وأكد أن شعار الصندوق "نتشارك" وهو سبب نجاح الصندوق، حيث يعمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات مجتمعية بالإضافة إلى الحكومة.