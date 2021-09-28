اليوم السابع
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شبيه الزعيم من أمام ضريحه: الناس بتحب "عبد الناصر".. وشرف لى أكون شبهه.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:59 ص
شبيه الزعيم من أمام ضريحه: الناس بتحب "عبد الناصر".. وشرف لى أكون شبهه.. صور المحامى حجاب عبد الله شبيه الزعيم جمال عبد الناصر
كتب أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

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تواجد حجاب عبد الله "شبيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر"، صباح اليوم، الثلاثاء، أمام ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة لإحياء ذكرى وفاته الـ51.

والتقى "اليوم السابع" مع المحامى حجاب عبد الله، شبيه "عبد الناصر"، والذى قال إنه يحرص على زيارة ضريح الزعيم في ذكرى ميلاده ووفاته، وأضاف أنه وجه الشبه بينه وبين الزعيم "عبد الناصر" أمر يسعده كثيرا لأنه يحب "عبد الناصر" كما يحبه الملايين في مصر والوطن العربى، متابعا: "شرف ليا أكون شبه الزعيم عبد الناصر، وأفادنى كثيرا فى محبة الناس ليا، اللى بيوقفونى فى الشارع يسلموا عليا ويتصوروا معايا عشان بفكرهم بالزعيم جمال عبد الناصر".

وأشار المحامى حجاب عبد الله، وهو أحد أبناء محافظة قنا – مركز دشنا، ويقيم في القاهرة، إنه أتى إلى الضريح اليوم حبا في الزعيم، متابعا: "الناس مؤمنة بفكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فهو كان لديه مشروع وحلم لو تحقق لكانت مصر في مصاف الدول العظمى، وكان لديه مشروع للقومية العربية، وعبد الناصر زعيم لن يتكرر أو من الزعماء القليلين على مدى التاريخ".

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جمال عبد الناصر

ضريح عبد الناصر

شبيه عبد الناصر

وفاه جمال عبد الناصر

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