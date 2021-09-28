اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:50 ص
أكرم القصاص
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شؤون الحرمين بالسعودية تستحدث 25 مسارا جديدا بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد المعتمرين

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:00 ص
شؤون الحرمين بالسعودية تستحدث 25 مسارا جديدا بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد المعتمرين المسجد الحرام
(أ.ش.أ)

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استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية 25 مسارًا جديدًا في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصليين والمعتمرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن قاروت، أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

 

 


شؤون الحرمين

المملكة

السعودية

معتمرين

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