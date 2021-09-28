رباب مبارك عميداً لطب أسنان جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بندب الدكتورة رباب توفيق صادق مبارك الأستاذ بقسم بيولوجيا الفم والأسنان بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة ندبا كليا للقيام بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، والتى سيبدأ العمل بها فى العام الدراسى 2021/ 2022، موجها لها التهنئة كأول عميد للكلية، ومشيدا بمجهوداتها فى الفترة الماضية فى الإشراف على تجهيز الكلية والمعامل.

وقام رئيس الجامعة بتسليم الدكتورة رباب مبارك قرار استلام العمل، متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها.