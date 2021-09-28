رئيس مدينة أشمون يعلن إنجازات حياة كريمة فى إنشاء المجمعات الزراعية بقرى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أن المجمعات الزراعية من ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة ، حيث جارى العمل على قدم وساق فى أعمال الإنشاء للمجمعات الزراعية بقرى أشمون، ففى الوحدة المحلية بشما فقد تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضى وجارى شد الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأول العلوى والذى يقام على مساحة 1800م² ، وفى الوحدة المحلية بسمادون فقد تم صب أعمدة الدور الأرضى والذى يقام على مساحة 1500م²،وفى الوحدة المحلية برملة الإنجب فقد تم صب القواعد العادية للمجمع والذى يقام على مساحة 1030م²، وفى الوحدة المحلية بشنشور فقد تم الانتهاء من شد سقف الدور الأرضى بالمجمع والذى يقام على مساحة 1400م²، وفى الوحدة المحلية بالبرانية فجارى تسليح سقف الدور الأرضى للمجمع والذى يقام على مساحة 1824م²، وفى الوحدة المحلية بسنتريس فجارى شد الشدة الخشبية لأعمدة الدور الاول العلوى للمجمع، وفى الوحدة المحلية بشطانوف فقد تم شد أعمدة الدور الأرضى، وفى الوحدة المحلية بسبك الأحد فتم صب أعمدة الدور الأرضى وجارى التسديد بالطوب والذى يقام على مساحة 509م²، وفى الوحدة المحلية بدروة فتم صب القواعد العادية للمجمع، وفى الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة فتم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضى وجارى شد أعمدة الدور الأول العلوي، وفى الوحدة المحلية بطليا فجارى شد أعمدة الدور الأرضى، وفى الوحدة المحلية بجريس فجارى تسليح سقف الدور الأرضى للمجمع والذى يقام على مساحة 3500م²، وفى الوحدة المحلية بطهواى فتم شد أخشاب القواعد العادية تمهيداً لأعمال الصب والذى يقام على مساحة حوالى 468م²، وفى الوحدة المحلية بقورص فتم شد أخشاب القواعد العادية للمجمع.

وأكد سرور أن هذه المجمعات سوف تضم وحدة زراعية ووحدة طب بيطري، وتعاون زراعى ، وبنك تنمية وإئتمان زراعى ، وأشار سرور أن الهدف من إنشاء هذه المجمعات هو تبسيط وتيسير وصول الخدمة للمواطنين والمزارعين دون أى معاناه، وتذليل كافة العقبات أمامهم لسهولة الحصول على الخدمة والانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وتسهيل عملية الربط الإلكترونى لهذه الخدمات وتغيير واقع الحياه إلى حياة أفضل للجميع

وشدد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .