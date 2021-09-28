رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بإدارة الأمن الجامعى.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة أتمت كافه استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الأول من العام الأكاديمى 2021-2022.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الأمن الجامعى بضرورة تهيئة وتأمين الجو العلمى والأكاديمي للهيئة التدريسية والطلاب والموظفين، موضحًا أن الجامعة قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والأعمال الأمنية، مع رفع حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع إدارة الأمن الجامعى، بحضور اللواء عماد جوده مدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى وقيادات الأمن بالكليات.

وشدد زكى على ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الأمن بالجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، لحمايتهم من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس ووضع صحة وسلامة منسوبيها في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي فيروس كورونا.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع