رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير رعاية لحظية للطفلة نورهان ويؤكد على معاقبة المخطئ

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في بيان له أنه لا مجال للتستر على أى خطأ أو تقصير فى علاج الطفلة «نورهان» صاحبة الـ 8 سنوات، موضحًا أن الجامعة فى انتظار نتائج تحفيقات النيابة العامة التى تجريها فى الواقعة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للطفلة بمستشفى طنطا الجامعى فى حضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وجه رئيس جامعة طنطا بتوفير رعاية طبية لها على أعلى مستوى على مدار الساعة، كما التقى مع والدة الصغيرة ووعد بأن الجامعة لن تتهاون فى حال أثبتت النيابه العامة وجود أى إهمال أو خطأ فى عقاب المخطئ.