رئيس جامعة بنى سويف يعلن افتتاح قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة القطاع الهندسى على افتتاح قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، واعتماد لائحة الإطار المرجعى 2020 لقسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة المعمارية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير كافة التخصصات التى تلبى احتياجات سوق العمل داخل محافظة بنى سويف.

وأكد الدكتور منصور، فى بيان له على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقسم الجديد، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة المعامل، مشيراً أن القسم يهدف إلى تخريج مهندسين ذوى قدرات عالية فى مجالات الهندسة الكهربية، وتأهيلهم للعمل فى المؤسسات الصناعية، لاسيما وأن محافظة بنى سويف من المحافظات الواعدة فى مجال الصناعة وبها العديد من المناطق الصناعية المميزة والمصانع العالمية بإستثمارات تتواكب مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن كلية الهندسة تعتبر إحدى الكليات التعليمية والبحثية ذات الوجه الإيجابى والمشرق فى قطاع التعليم العالى وتعد بمثابة صرح علمى يعمل على تأهيل متخصصين ذوى كفاءة لمواكبة التطور والتقدم التقنى العالمي.

ووجه الدكتور أحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة، الشكر والتقدير إلى الدكتور منصور حسن على الدعم المستمر للكلية وحرصه الشديد على استكمال كافة الأقسام، معلنا عن بدء تنسيق قبول الأقسام فور صدور القرار الوزاري.