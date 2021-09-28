اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ البرلمان بعودة الانعقاد ويُثمّن التنسيق مع الحكومة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:03 م
رئيس الوزراء يهنئ البرلمان بعودة الانعقاد ويُثمّن التنسيق مع الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ حيث تم استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة.
 
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.
 
وثمّن مدبولي، التعاون والتنسيق الذي يتم مع البرلمان من أجل إنهاء كافة التشريعات المنتظرة، بما يخدم صالح المواطن المصري، وكلف وزير شئون المجالس النيابية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين في المناقشة والتوصل إلى الصورة النهائية لها.
 
من جانبه، عرض وزير شئون المجالس النيابية خلال اللقاء، جانباً من التشريعات التي قدمتها الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني للبرلمان، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، وغيرها من مشروعات القوانين التي سيتم التنسيق بشأنها.
 
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انعقاد البرلمان

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