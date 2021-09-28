اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 06:00 م
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رئيس الجزائر: أكثر من 3 ملايين دولار ذهبت هباء

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:00 م
رئيس الجزائر: أكثر من 3 ملايين دولار ذهبت هباء عبد المجيد تبون
إيمان حنا

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قال رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن 3 ملايين و200 ألف دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات".وفق الشروق الجزائرية.

و أوضح عبد المجيد تبون أن "مصانع تركيب السيارات التي أغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايين دولار"، جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس الجزائري إلى أن هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء، مشددا على أنه  قد آن الآوان لخروجها للعلن.

وقدر تبون قيمة هذه الأموال بـ"10 آلاف مليار دينار"، وهو ما يعادل نحو 90 مليار دولار".


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الرئيس الجزائرى

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