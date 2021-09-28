اليوم السابع
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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. صور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:06 ص
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. صور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية، كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.
 
وقام الفريق محمد فريد بجولة تفقدية تضمنت المرور على عدد من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، حيث التقى خلال الجولة بعدد من الأهالى والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء ، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء .
 
وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكافة العاملين بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها .
 
كما عقد لقاء مع مقاتلى القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن .
 
وأدار رئيس الأركان، حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن ، كما قام بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم  المكلفين بها على الوجه الأمثل .
 
حضر الجولة التفقدية واللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء (1)
 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء (5)
 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء (6)
 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء (7)
 
 

الفريق محمد فريد

الجيش المصرى

رئيس الاركان

شمال سيناء

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