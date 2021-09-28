دليلك لأفضل المناطق للاستثمار فى الطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل

تتمتع مصر بمناخ متميز يجعل بعض محافظات الجمهورية لديها سطوع شمسى طوال العام وبعضها يتمتع بأعلى سرعة رياح بالعالم، ولذلك تضم افضل المواقع لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح طوال أيام العام وتسمح بإقامة مشروعات بقدرات إجمالية تصل إلى 90 ألف ميجا وات.





فيما يلى أفضل المناطق لإنشاء محطات طاقة متجددة :



1- بالنسبة للمساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء:

- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلومترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجاوات.

- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلومترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجاوات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلومترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألف 350 ميجاوات.

2- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر:

- منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألف 90 كيلومترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألف 900 ميجاوات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلومترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألف 400 ميجا وات.

- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلومترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجاوات.

- منطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلومترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجاوات.