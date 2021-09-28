حيتان عمرها 40 مليون سنة بمحمية التراب الطبيعى العالمى فى الفيوم.. فيديو

الفيوم - رباب الجالى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لمحمية التراث الطبيعى العالمى الوحيدة بمصر الموجودة بصحراء وادى الريان بمحافظة الفيوم والتى تضم هياكل لحيتان عمرها 40 مليون سنة.

وقال محمد سامح مدير المحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية أن المنطقة تضم متحف الحفريات وتغير المناخ الموجود فى محمية وادى الحيتان ويحوى حفريات عمرها 40 مليون سنة ولها علاقة وطيدة بتغير المناخ على مر الزمن وتقدم الدليل على تغير المناخ عبر ملايين السنين.

وأكد أن سبب اعلان المتحف منطقة تراث طبيعى عالمى هى القطعة الموجودة فى بداية المتحف وهى أطراف خلفية لحيتان وتم اختيارها أيقونة المتحف حيث كان المتعارف عليه أن الحيتان تعيش فى اليابسة وبلا أطراف خلفية ولكن فيما بعد تغيرت النظرية وأثبت الباحثين أن الحيتان تطورت من اليابسة إلى البحر وعاشت بأطراف خلفية والمكان الوحيد الذى عثر فيه على الأطراف الخلفية للحيتان كان فى محمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم خلال الثمانينات لحوت طوله 18 متر وأثبتت تطور الحيتان من اليابسة إلى البحر وكانت سببا فى إعلان منطقة وادى الحيتان منطقة تراث طبيعى عالمى.