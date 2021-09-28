اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة فى بنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ340 حالة بقرية طلا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:57 ص
حياة كريمة فى بنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ340 حالة بقرية طلا قافلة طبية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفى إطار مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والذى أشار إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية بقرية طلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ومديرية التضامن الاجتماعي ،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة ،وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين فى القافلة ،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

تم الكشف على 341 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، وضمت القافلة بعض التخصصات الطبية والتى شملت (55 باطنة، 80 عظام، 40 أطفال، 24 جلدية، 142 رمد)، وتوفير 29 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبى بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل.


حياة كريمة

محافظه بنى سويف

الكشف وتوفير العلاج

قرية طلا

تطوير القرى

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