حياة كريمة ببنى سويف.. رفع إحداثيات محطة الصرف والوحدة الصحية بكفر ناصر

بنى سويف - هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، اليوم الثلاثاء، انه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم رفع إحداثيات محطة الصرف الصحي والوحدة الصحية ومكتب بريد ووحدة التضامن الاجتماعي ومركز الشباب بقرية كفر ناصر، ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

واضاف مدحت صلاح فى بيان له تم متابعة أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرية الفقاعي وصب الأعمدة الخرسانية للطابق الثاني العلوي بمجمع خدمات قمبش وكذلك الإنشاءات الجارية بمدرسة منيل موسى الإعدادية وتنفيذ مشروع كوبري أبو طرطور بقرية قمبش، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما تم تنفيذ حملة لإزالة اللافتات المخالفة والإعلانات غير المرخصة ببعض شوارع المدينة حفاظاً على المظهر الحضاري ونفاذا للوائح والقوانين.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي للمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة.